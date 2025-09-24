Глухий кут: Залужний зробив вкрай тривожну заяву про війну в Україні

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив думку, що бойові дії на Донецькому напрямку зайшли у глухий позиційний тупик, що нагадує фронтові бої часів Першої світової війни. Таку оцінку він дав в інтерв’ю для “Дзеркала тижня”.

Валерій Залужний. Фото: 24 Канал

Залужний підкреслив, що, ретельно аналізуючи події та власні матеріали, він неодноразово переконувався у тому, що збройні сили як України, так і Росії опинилися у стадії позиційної війни, подібної до тієї, яка тривала більше століття тому. Він зазначив, що ще з осені 2022 року бої на Донецькому фронті почали набувати характеру затяжного позиційного протистояння.

Водночас дипломат зауважив, що нинішній “ступор” у війні відрізняється від класичної позиційної війни минулого століття. Хоч лінія фронту і залишалася майже незмінною, відбуваються повільні, локальні просування, які Залужний описав як “повзучі”. Ці дії супроводжуються значними, нерівномірними втратами, які він порівнює з “м’ясорубкою” — різкою різницею в масштабах втрат і наслідках боїв. Ця тактика сильно контрастує з більш маневреними ударами бронетехніки, які раніше були характерні для активних фаз бойових дій.

Окрім того, Залужний прокоментував підсумки Курської операції, відзначивши її вплив як на сили оборони України, так і на російські війська. Він наголосив, що, незважаючи на складнощі, українська армія продовжує адаптуватися до нових викликів і активно бореться на позиційному фронті.

