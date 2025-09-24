logo

BTC/USD

113049

ETH/USD

4182.29

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Глухой угол: Залужный сделал крайне тревожное заявление о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Глухой угол: Залужный сделал крайне тревожное заявление о войне в Украине

По словам Валерия Залужного, ситуация на Донбассе превратилась в позиционное противостояние, напоминающее боевые действия времен Первой мировой.

24 сентября 2025, 11:30 comments1015
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил мнение, что боевые действия на Донецком направлении зашли в глухой позиционный тупик, напоминающий фронтовые бои времен Первой мировой войны. Такую оценку он дал в интервью для "Зеркала недели".

Глухой угол: Залужный сделал крайне тревожное заявление о войне в Украине

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Залужный подчеркнул, что, тщательно анализируя события и собственные материалы, он неоднократно убеждался в том, что вооруженные силы как Украины, так и России оказались в стадии позиционной войны, подобной той, которая длилась более столетия назад. Он отметил, что еще с осени 2022 года бои на Донецком фронте начали приобретать характер затяжного позиционного противостояния.

В то же время дипломат отметил, что нынешний ступор в войне отличается от классической позиционной войны прошлого века. Хотя линия фронта и оставалась почти неизменной, происходят медленные локальные продвижения, которые Залужный описал как "ползучие". Эти действия сопровождаются значительными, неравномерными потерями, которые он сравнивает с мясорубкой — резкой разницей в масштабах потерь и последствиях боев. Эта тактика сильно контрастирует с более маневренными ударами бронетехники, ранее характерными для активных фаз боевых действий.

Кроме того, Залужный прокомментировал итоги Курской операции, отметив ее влияние как на силы обороны Украины, так и на российские войска. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, украинская армия продолжает адаптироваться к новым вызовам и активно борется на позиционном фронте.

Ранее "Комментарии" уже писали , что в Кремле озвучили обновленную позицию по поводу вероятной встречи между кремлевским правителем Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер вроде бы и дальше готов к личным переговорам. В то же время, в заявлении прозвучало важное условие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/ukr/war/rol-innovatsij-jak-osnovi-stratehiji-stijkoho-oporu-u-pozbavlenni-rosiji-mozhlivosti-navjazuvati-svoji-umovi-cherez-vijnu.html
Теги:

Новости

Все новости