Глухой угол: Залужный сделал крайне тревожное заявление о войне в Украине

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил мнение, что боевые действия на Донецком направлении зашли в глухой позиционный тупик, напоминающий фронтовые бои времен Первой мировой войны. Такую оценку он дал в интервью для "Зеркала недели".

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Залужный подчеркнул, что, тщательно анализируя события и собственные материалы, он неоднократно убеждался в том, что вооруженные силы как Украины, так и России оказались в стадии позиционной войны, подобной той, которая длилась более столетия назад. Он отметил, что еще с осени 2022 года бои на Донецком фронте начали приобретать характер затяжного позиционного противостояния.

В то же время дипломат отметил, что нынешний ступор в войне отличается от классической позиционной войны прошлого века. Хотя линия фронта и оставалась почти неизменной, происходят медленные локальные продвижения, которые Залужный описал как "ползучие". Эти действия сопровождаются значительными, неравномерными потерями, которые он сравнивает с мясорубкой — резкой разницей в масштабах потерь и последствиях боев. Эта тактика сильно контрастирует с более маневренными ударами бронетехники, ранее характерными для активных фаз боевых действий.

Кроме того, Залужный прокомментировал итоги Курской операции, отметив ее влияние как на силы обороны Украины, так и на российские войска. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, украинская армия продолжает адаптироваться к новым вызовам и активно борется на позиционном фронте.

