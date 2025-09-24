logo

Гигантский беспилотник уничтожит Крымский мост и российские порты: детали
НОВОСТИ

Гигантский беспилотник уничтожит Крымский мост и российские порты: детали

Большой подводный дрон с грузоподъемностью до 5 тонн может представлять опасность для Керченского моста.

24 сентября 2025, 11:55 comments1078
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина представила во Львове новейший подводный роботизированный аппарат TLK-1000 (TOLOKA-1000) — гигантский беспилотник, способный перевозить до 5 тонн боевой нагрузки. По словам разработчиков, главное предназначение этого дрона — минирование и поражение больших и защищенных объектов, таких как порты, морские платформы и мосты.

Гигантский беспилотник уничтожит Крымский мост и российские порты: детали

Фото: из открытых источников

Как сообщает Forbes, TLK-1000 может стать серьезной угрозой для стратегической инфраструктуры РФ, в частности для Крымского (Керченского) моста, уже неоднократно являвшегося объектом атак со стороны Украины. Потенциал дрона позволяет наносить точечные и мощные удары по глубоко защищенным целям на значительном расстоянии.

Украина уже стала новатором в использовании дронов в сухопутной и морской войне — от FPV-дронов до ударных морских беспилотников, поражающих корабли Черноморского флота. TLK-1000 открывает новую страницу – подводную.

·          TLK-1000 является частью серии подводных дронов, в которую входят также:

·          TLK-150 — малогабаритная "умная торпеда" с боевой частью 15-50 кг и дальностью до 60 миль;

·          TLK-400 – средний подводный аппарат длиной около 12 метров, способен автономно работать до двух месяцев и преодолевать 800 миль;

·          TLK-1000 – самая мощная модель, способная доставить до 5 тонн взрывчатки, действовать на большой глубине и перемещаться на большие расстояния.

Разработчики указывают на интеграцию систем искусственного интеллекта, позволяющих аппарату ориентироваться в сложных условиях под водой и самостоятельно принимать решения. Однако детали тестирования и уровень автономности пока не разглашаются.

Как уже писали "Комментарии", посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил мнение, что боевые действия на Донецком направлении зашли в глухой позиционный тупик, напоминающий фронтовые бои времен Первой мировой войны. Такую оценку он дал в интервью для "Зеркала недели".



Источник: https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2025/09/23/giant-robot-submarine-threatens-russias-kerch-bridge-and-ports/
