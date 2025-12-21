«Герой СВО» виявився вбивцею: в Росії учасник війни жорстоко зарізав матір двох дітей

У Росії спалахнув черговий гучний скандал, пов’язаний з учасниками війни проти України. В Іркутській області затримали так званого "героя СВО", якого підозрюють у жорстокому вбивстві молодої жінки. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

"Герой СВО" звіряче зарізав співмешканку, матір двох дітей

За даними регіонального управління МВС РФ, 19 грудня 24-річний Кирило Путінцев, який воював проти України, вбив свою співмешканку у місті Свирськ. Після скоєного чоловік намагався втекти та ховався у закинутій будівлі, де його згодом і знайшли правоохоронці.

Як уточнює видання "Люди Байкала", напад стався після того, як жінка відвела дитину до школи. Путінцев завдав їй численних ударів, зокрема колото-різаних поранень, які виявилися смертельними.

Загиблій було лише 24 роки. У неї залишилися двоє малолітніх дітей – восьми та п’яти років.

Цей злочин став ще одним прикладом того, як учасники війни, яких у Росії публічно називають “героями”, повертаються з фронту з насильством у цивільне життя. Подібні історії дедалі частіше з’являються в російських регіонах, попри офіційну пропаганду Кремля.

Російські силовики повідомляють, що підозрюваного затримано, тривають слідчі дії. Однак питання про відповідальність системи, яка випускає на волю людей з бойовим досвідом і психологічними травмами, у РФ традиційно залишається без відповіді.

