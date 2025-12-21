В России разразился очередной громкий скандал, связанный с участниками войны против Украины. В Иркутской области задержан так называемый "герой СВО" , подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины . Об этом сообщает российское издание The Moscow Times .

"Герой СВО" зверски зарезал сожительницу, мать двоих детей

По данным регионального управления МВД РФ, 19 декабря 24-летний Кирилл Путинцев , воевавший против Украины, убил свою сожительницу в городе Свирск. После совершенного мужчина пытался скрыться и скрывался в заброшенном здании , где его впоследствии и нашли правоохранители.

Как уточняет издание "Люди Байкала", нападение произошло после того, как женщина отвела ребенка в школу . Путинцев нанес ей многочисленные удары , в том числе колото-резаные ранения , которые оказались смертельными.

Погибшей было всего 24 года . У нее остались двое малолетних детей – восьми и пяти лет .

Это преступление стало еще одним примером того, как участники войны, которых в России публично называют "героями", возвращаются с фронта с насилием в гражданскую жизнь . Подобные истории все чаще появляются в российских регионах, несмотря на официальную пропаганду Кремля.

Российские силовики сообщают, что подозреваемый задержан, продолжаются следственные действия. Однако вопрос об ответственности системы , выпускающей на свободу людей с боевым опытом и психологическими травмами, в РФ традиционно остается без ответа.

