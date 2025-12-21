logo

«Герой СВО» оказался убийцей: в России участник войны жестоко зарезал мать двоих детей
«Герой СВО» оказался убийцей: в России участник войны жестоко зарезал мать двоих детей

Трагедия в Иркутской области снова обнажила темную сторону русской войны: участник боевых действий, которого в РФ называли «героем», по возвращении с фронта жестоко расправился с молодой женщиной, оставив сиротами двоих малолетних детей. Очередное преступление подвергает сомнению миф об «освободителях» и показывает реальные последствия милитаризации российского общества.

21 декабря 2025, 15:50
Автор:
Проніна Анна

В России разразился очередной громкий скандал, связанный с участниками войны против Украины. В Иркутской области задержан так называемый "герой СВО" , подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины . Об этом сообщает российское издание The Moscow Times .

«Герой СВО» оказался убийцей: в России участник войны жестоко зарезал мать двоих детей

"Герой СВО" зверски зарезал сожительницу, мать двоих детей

По данным регионального управления МВД РФ, 19 декабря 24-летний Кирилл Путинцев , воевавший против Украины, убил свою сожительницу в городе Свирск. После совершенного мужчина пытался скрыться и скрывался в заброшенном здании , где его впоследствии и нашли правоохранители.

Как уточняет издание "Люди Байкала", нападение произошло после того, как женщина отвела ребенка в школу . Путинцев нанес ей многочисленные удары , в том числе колото-резаные ранения , которые оказались смертельными.

Погибшей было всего 24 года . У нее остались двое малолетних детей – восьми и пяти лет .

Это преступление стало еще одним примером того, как участники войны, которых в России публично называют "героями", возвращаются с фронта с насилием в гражданскую жизнь . Подобные истории все чаще появляются в российских регионах, несмотря на официальную пропаганду Кремля.

Российские силовики сообщают, что подозреваемый задержан, продолжаются следственные действия. Однако вопрос об ответственности системы , выпускающей на свободу людей с боевым опытом и психологическими травмами, в РФ традиционно остается без ответа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что ночью 20 декабря российские военные зашли на пограничную территорию села Грабовское и вывезли оттуда 50 гражданских жителей.   Среди 50 гражданских, которых россияне увезли из Грабовского, преимущественно мужчины, там нет детей. Также зафиксировано дальнейшее движение российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное. В обильном состоянии на утро 20 декабря оставались гражданские. Вечером того же дня началась эвакуация: с участием Красного Креста, подразделения "Белые ангелы" и представителей власти удалось вывезти около четверти жителей. Остальные, несмотря на предупреждение об угрозе, решили остаться.



