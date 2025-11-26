Генштаб ЗСУ підтвердив удар по заводу з виготовлення комплектуючих до ракет в Чувашії

Українські війська вночі проти 26 листопада завдавали результативних ударів по військових цілях та об’єктах ВПК як в РФ, так і на тимчасово окупованих територіях.

Удари по ВПК РФ. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, Сили оборони України вразили, серед іншого, завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія.

На території цього важливого для російського ВПК підприємства зафіксовано влучання з подальшою масштабною пожежею.

"Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб", — зазначили у Генштабі.

Масштаби завданих ворогу збитків ще уточнюється.

Окрім того, українські сили вдарили безпілотниками по командному пункту одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії РФ у Василівці на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Уражено також зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на окупованій території Донеччини. Українські війська завдали удару й по накопиченню особового складу противника на Покровському напрямку.

"Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння", — додали у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляв портал "Коментарі", військовий аналітик Роман Світан припустив, що серія нових українських ударів може призвести до повного знеструмлення Москви ще до настання Нового року. За його словами, влучання по Шатурській ГРЕС стало своєрідним проривом: це перший випадок, коли Україні вдалося уразити об’єкт подібного масштабу саме в Московській області.