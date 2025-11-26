logo

BTC/USD

87027

ETH/USD

2929.02

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу по изготовлению комплектующих к ракетам в Чувашии
commentss НОВОСТИ Все новости

Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу по изготовлению комплектующих к ракетам в Чувашии

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил ночные удары по важным объектам ВПК в РФ и на временно оккупированных россиянами территориях

26 ноября 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинские войска ночью против 26 ноября наносили результативные удары по военным целям и объектам ВПК как в РФ, так и на временно оккупированных территориях.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу по изготовлению комплектующих к ракетам в Чувашии

Удары по ВПК РФ. Фото: из открытых источников

В частности, Силы обороны Украины поразили, среди прочего, завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, республика Чувашия.

На территории этого важного для российского ВПК предприятия зафиксировано попадание с последующим масштабным пожаром.

"Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", по модулям УМ, УМБ, УМБ.

Масштабы нанесенного врагу ущерба еще уточняются.

Кроме того, украинские силы ударили беспилотниками по командному пункту одного из подразделений 58 общевойсковой армии РФ в Васильевке на временно оккупированной территории Запорожской области.

Поражены также зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменце на оккупированной территории Донбасса. Украинские войска нанесли удар и по накоплению личного состава противника на Покровском направлении.

"Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение", — добавили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал портал "Комментарии", военный аналитик Роман Свитан предположил, что серия новых украинских ударов может привести к полному обесточиванию Москвы еще до наступления Нового года. По его словам, попадания по Шатурской ГРЭС стало своеобразным прорывом: это первый случай, когда Украине удалось поразить объект подобного масштаба именно в Московской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/31845
Теги:

Новости

Все новости