Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу по изготовлению комплектующих к ракетам в Чувашии

Украинские войска ночью против 26 ноября наносили результативные удары по военным целям и объектам ВПК как в РФ, так и на временно оккупированных территориях.

Удары по ВПК РФ. Фото: из открытых источников

В частности, Силы обороны Украины поразили, среди прочего, завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, республика Чувашия.

На территории этого важного для российского ВПК предприятия зафиксировано попадание с последующим масштабным пожаром.

"Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", по модулям УМ, УМБ, УМБ.

Масштабы нанесенного врагу ущерба еще уточняются.

Кроме того, украинские силы ударили беспилотниками по командному пункту одного из подразделений 58 общевойсковой армии РФ в Васильевке на временно оккупированной территории Запорожской области.

Поражены также зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменце на оккупированной территории Донбасса. Украинские войска нанесли удар и по накоплению личного состава противника на Покровском направлении.

"Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение", — добавили в Генштабе ВСУ.

