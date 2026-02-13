Генсек НАТО висміяв темпи наступу РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко висловився щодо реального стану російської армії, порівнявши її не з "могутнім ведмедем", як намагається подати Кремль, а із садовим равликом.

Темпи наступу рф на території України

За його словами, Москва прагне, щоб країни Альянсу сприймали її як потужну військову силу, здатну диктувати умови Європі. Проте фактична динаміка бойових дій свідчить про інше: темпи просування російських військ в Україні залишаються повільними й не відповідають образу "непереможної армії".

Рютте підкреслив, що попри затяжну війну, серед міністрів оборони держав-членів НАТО існує широка згода щодо необхідності не лише продовжувати підтримку України, а й посилювати її.

Таким чином, у Брюсселі дають зрозуміти: риторика Кремля про силу та невідворотність не впливає на стратегічні рішення Альянсу.

