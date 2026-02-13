logo

Генсек НАТО высмеял темпы наступления РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек НАТО высмеял темпы наступления РФ

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия пытается выглядеть «мощным медведем», но на фронте движется со скоростью садовой улитки

13 февраля 2026, 21:57
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался по поводу реального состояния российской армии, сравнив ее не с "мощным медведем", как пытается подать Кремль, а с садовой улиткой.

Генсек НАТО высмеял темпы наступления РФ

Темпы наступления рф на территории Украины

По его словам, Москва стремится к тому, чтобы страны Альянса воспринимали ее как мощную военную силу, способную диктовать условия Европе. Тем не менее, фактическая динамика боевых действий свидетельствует о другом: темпы продвижения российских войск в Украине остаются медленными и не соответствуют образу "непобедимой армии".

Рютте подчеркнул, что, несмотря на затяжную войну, среди министров обороны государств-членов НАТО существует широкое согласие на необходимость не только продолжать поддержку Украины, но и усиливать ее.

Таким образом, в Брюсселе дают понять: риторика Кремля о силе и неотвратимости не влияет на стратегические решения Североатлантического союза.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заблокировали сайт украинского проекта "Хочу вернуть", который администрирует Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Проект был создан для информирования родственников российских военнослужащих об их судьбе — в частности, о нахождении в плену, пропаже без вести или других обстоятельствах. На платформе размещена база данных, позволяющая проверить информацию о конкретных лицах. В Координационном штабе подчеркивают, что, несмотря на блокировку ресурса на территории РФ, интерес к нему со стороны российских пользователей остается стабильно высоким. Каждый день сотни людей из России заходят на сайт, чтобы найти сведения о своих родственниках или знакомых. После решения о блокировке доступ к ресурсу для граждан РФ стал возможен только через VPN или другие средства обхода ограничений.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/mogutniy-vedmid-gensek-nato-porivnyav-rosiyu-1770990711.html
