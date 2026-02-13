Генсек НАТО высмеял темпы наступления РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался по поводу реального состояния российской армии, сравнив ее не с "мощным медведем", как пытается подать Кремль, а с садовой улиткой.

Темпы наступления рф на территории Украины

По его словам, Москва стремится к тому, чтобы страны Альянса воспринимали ее как мощную военную силу, способную диктовать условия Европе. Тем не менее, фактическая динамика боевых действий свидетельствует о другом: темпы продвижения российских войск в Украине остаются медленными и не соответствуют образу "непобедимой армии".

Рютте подчеркнул, что, несмотря на затяжную войну, среди министров обороны государств-членов НАТО существует широкое согласие на необходимость не только продолжать поддержку Украины, но и усиливать ее.

Таким образом, в Брюсселе дают понять: риторика Кремля о силе и неотвратимости не влияет на стратегические решения Североатлантического союза.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заблокировали сайт украинского проекта "Хочу вернуть", который администрирует Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Проект был создан для информирования родственников российских военнослужащих об их судьбе — в частности, о нахождении в плену, пропаже без вести или других обстоятельствах. На платформе размещена база данных, позволяющая проверить информацию о конкретных лицах. В Координационном штабе подчеркивают, что, несмотря на блокировку ресурса на территории РФ, интерес к нему со стороны российских пользователей остается стабильно высоким. Каждый день сотни людей из России заходят на сайт, чтобы найти сведения о своих родственниках или знакомых. После решения о блокировке доступ к ресурсу для граждан РФ стал возможен только через VPN или другие средства обхода ограничений.

