Генсек НАТО Рютте назвав єдину перешкоду для закінчення війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що головною причиною затягування війни Росії проти України залишається позиція російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, попри численні дипломатичні зусилля та очікування початку року війна досі не наблизилася до завершення.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Марк Рютте в інтерв’ю німецькому виданню Bild відповів на питання, що стоїть на заваді закінчення війни в Україні.

"Причина в Путіні", — пояснив Рютте.

За його словами, саме Кремль блокує реальний шлях до миру. Генсек НАТО наголосив, що російський лідер готовий продовжувати війну, навіть ціною колосальних людських втрат, не досягаючи при цьому стратегічно значущих результатів.

Рютте навів оцінки Альянсу, згідно з якими Росія втратила вбитими та пораненими до 1,1 мільйона військових. Водночас, за словами очільника НАТО, територіальні здобутки РФ є мінімальними, менш як 1% української території порівняно з початком року.

"Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу", – сказав Рютте.

Окремо Рютте прокоментував роль США у спробах завершити війну. За його словами, президент Дональд Трамп залишається "абсолютно відданим" ідеї припинення бойових дій. Генсек НАТО заявив, що саме Трамп, на його думку, зміг посадити Путіна за стіл переговорів і потенційно єдиний, хто здатен змусити Кремль погодитися закінчити війну в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в НАТО зробили гостру заяву про руйнівні наслідки для РФ.

Також "Коментарі" писали, що Росія може відмовитися від мирних переговорів.