Генсек НАТО Рютте назвал единственное препятствие для окончания войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главной причиной затягивания войны России против Украины остается позиция российского диктатора Владимира Путина. По его словам, несмотря на многочисленные дипломатические усилия и ожидания начала года, война до сих пор не приблизилась к завершению.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте в интервью немецкому изданию Bild ответил на вопрос, что мешает окончанию войны в Украине.

"Причина в Путине", – объяснил Рютте.

По его словам, именно Кремль блокирует реальный путь к миру. Генсек НАТО подчеркнул, что российский лидер готов продолжать войну даже ценой колоссальных человеческих потерь, не достигая при этом стратегически значимых результатов.

Рютте привел оценки Альянса, согласно которым Россия потеряла убитыми и ранеными до 1,1 миллиона военных. В то же время, по словам главы НАТО, территориальные достижения РФ минимальны, менее 1% украинской территории по сравнению с началом года.

"Это ужасно. Но это ситуация, с которой мы имеем дело", – сказал Рютте.

Отдельно Рютте прокомментировал роль США в попытках завершить войну. По его словам, президент Дональд Трамп остается "совершенно преданным" идее прекращения боевых действий. Генсек НАТО заявил, что именно Трамп, по его мнению, смог усадить Путина за стол переговоров и потенциально единственный, кто способен заставить Кремль согласиться закончить войну в Украине.

