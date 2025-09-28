Генсек НАТО розповів, як закінчиться війна в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна в Україні закінчиться переговорами. За його словами, попри прагнення російського диктатора Володимира Путіна "отримати все", Кремль не здатен домогтися повної перемоги.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Марк Рютте зауважив, що не кожен військовий конфлікт закінчувався мирними переговорами. Однак, на думку генсека НАТО, саме війна в Україні буде закінчена завдяки перемовинам.

"Путін хоче все, але знає, що не може. Не кожен конфлікт закінчується переговорами: Другу світову війну ми виграли, Холодну війну ми виграли з Рейганом і Тетчер. В Україні, найімовірніше, все завершиться переговорами. Зеленський повинен знати, що його країна захищена після миру або припинення вогню", – сказав Рютте.

Очільник НАТО додав, що російський лідер поки не демонструє бажання завершити війну, проте через зростаючий тиск Кремль можна змусити сісти за стіл переговорів. Рютте наголосив на важливості допомоги Україні та майбутніх гарантіях безпеки.

"Союзники працюють над гарантіями безпеки для тривалого миру. Путін не показує жодних ознак припинення війни, Росія щодня б’є Україну. Зростаючий тиск – єдиний спосіб змусити його до переговорів. Війна показує, що нам все ще потрібні добре навчені, мотивовані та оснащені солдати", – додав Рютте.

