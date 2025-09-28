Генсек НАТО розповів, як закінчиться війна в Україні

Рубрики
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна в Україні закінчиться переговорами. За його словами, попри прагнення російського диктатора Володимира Путіна "отримати все", Кремль не здатен домогтися повної перемоги.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел
Марк Рютте зауважив, що не кожен військовий конфлікт закінчувався мирними переговорами. Однак, на думку генсека НАТО, саме війна в Україні буде закінчена завдяки перемовинам.
Очільник НАТО додав, що російський лідер поки не демонструє бажання завершити війну, проте через зростаючий тиск Кремль можна змусити сісти за стіл переговорів. Рютте наголосив на важливості допомоги Україні та майбутніх гарантіях безпеки.
