Генсек НАТО рассказал, как закончится война в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война на Украине закончится переговорами. По его словам, несмотря на стремление российского диктатора Владимира Путина "получить все", Кремль не способен добиться полной победы.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте заметил, что не каждый военный конфликт заканчивался мирными переговорами. Однако, по мнению генсека НАТО, именно война в Украине будет окончена благодаря переговорам.

"Путин хочет все, но знает, что не может. Не каждый конфликт заканчивается переговорами: Вторую мировую войну мы выиграли, Холодную войну мы выиграли с Рейганом и Тэтчер. В Украине, вероятнее всего, все завершится переговорами. Зеленский должен знать, что его страна защищена после мира", — сказал Рютте.

Глава НАТО добавил, что российский лидер пока не демонстрирует желание завершить войну, однако из-за растущего давления Кремль можно заставить сесть за стол переговоров. Рютте отметил важность помощи Украине и будущих гарантиях безопасности.

"Союзники работают над гарантиями безопасности для продолжительного мира. Путин не показывает никаких признаков прекращения войны, Россия ежедневно бьет Украину. Растущее давление – единственный способ заставить его к переговорам. Война показывает, что нам все еще нужны хорошо обученные, мотивированные и оснащенные солдаты", – добавил Рютте.

