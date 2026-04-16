Геноцид перед візитом Віткоффа: розкрито вражаючий задум Путіна з масованими атаками

Останні масовані удари з боку Росії спрямовані насамперед на психологічний тиск на цивільне населення України з метою змусити Київ піти на поступки під час можливих мирних переговорів. Таку думку висловив пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Radio NV.

Він пояснив, що застосування стратегічної авіації не буває випадковим або демонстративним без реальної мети. За його словами, підняття в повітря важких ракетоносців потребує значних ресурсів, зокрема величезної кількості пального. Саме тому такі вильоти зазвичай мають конкретне бойове або тактичне завдання. Водночас, якщо під час подібних операцій не відбувається пусків ракет, це може свідчити про технічні проблеми, відмови озброєння або необхідність додаткової розвідки цілей.

Експерт також не виключив, що окремі дії противника можуть бути спрямовані на вивчення роботи української протиповітряної оборони, зокрема її реакції та алгоритмів дій під час загрози.

Коментуючи останню атаку, Світан наголосив, що вона мала комплексний і добре спланований характер. Росія застосувала різні типи озброєння, включно з балістичними ракетами та безпілотниками, загалом запустивши понад 700 повітряних цілей. Основного удару зазнали великі міста, серед яких Київ і Дніпро, а також Харків та Одеса.

За словами військового експерта, такі удари мають ознаки терору, оскільки спрямовані переважно на житлові райони та цивільну інфраструктуру. Їхня мета — не лише завдати руйнувань, а й вплинути на моральний стан суспільства, створити атмосферу страху та невизначеності.

Він вважає, що подібна тактика використовується для посилення тиску напередодні дипломатичних контактів, зокрема міжнародних візитів і переговорів. Таким чином Росія намагається схилити Україну до прийняття вигідних для себе умов.

Світан також підкреслив, що ефективною протидією таким діям може бути посилення оборонних можливостей, зокрема розвиток власних ракетних спроможностей, адже без цього подібні атаки можуть повторюватися й надалі.

Як вже писали "Коментарі", голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз і надалі посилюватиме санкційний та політичний тиск на Росію після чергової масштабної атаки по території України. Він також висловив співчуття всім постраждалим і родинам загиблих. Про це він повідомив у соцмережі X, коментуючи останні російські обстріли українських міст.