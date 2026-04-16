logo

BTC/USD

74333

ETH/USD

2332.8

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Геноцид перед визитом Виткоффа: раскрыт впечатляющий замысел Путина с массированными атаками
commentss НОВОСТИ Все новости

Геноцид перед визитом Виткоффа: раскрыт впечатляющий замысел Путина с массированными атаками

Свитан подчеркнул, что речь идет о геноцидных и террористических ударах, поскольку основной целью противника были районы проживания гражданского населения.

16 апреля 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Последние массированные удары со стороны России направлены, прежде всего, на психологическое давление на гражданское население Украины с целью заставить Киев пойти на уступки во время возможных мирных переговоров. Такое мнение высказал пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что применение стратегической авиации не бывает случайным или демонстративным без реальной цели. По его словам, поднятие в воздух тяжелых ракетоносцев требует значительных ресурсов, в том числе огромного количества горючего. Именно поэтому такие вылеты обычно имеют конкретную боевую или тактическую задачу. В то же время, если во время подобных операций не происходит пусков ракет, это может свидетельствовать о технических проблемах, отказах вооружения или необходимости дополнительной разведки целей.

Эксперт также не исключил, что отдельные действия противника могут быть направлены на изучение работы украинской противовоздушной обороны, в частности, ее реакции и алгоритмов действий во время угрозы.

Комментируя последнюю атаку, Свитан подчеркнул, что она носила комплексный и хорошо спланированный характер. Россия применила различные типы вооружения, включая баллистические ракеты и беспилотники, в общей сложности запустив более 700 воздушных целей. Основной удар понесли крупные города, среди которых Киев и Днепр, а также Харьков и Одесса.  

По словам военного эксперта, такие удары имеют признаки террора, поскольку направлены преимущественно на жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Их цель — не только нанести разрушения, но и повлиять на моральное состояние общества, создать атмосферу страха и неопределенности.  

Он считает, что подобная тактика используется для усиления давления накануне дипломатических контактов, в частности, международных визитов и переговоров. Таким образом, Россия пытается склонить Украину к принятию выгодных для себя условий.

Свитан также подчеркнул, что эффективным противодействием таким действиям может быть усиление оборонных возможностей, в частности, развитие собственных ракетных способностей, ведь без этого подобные атаки могут повторяться и дальше.

Как уже писали "Комментарии", председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз и дальше будет усиливать санкционное и политическое давление на Россию после очередной масштабной атаки по территории Украины. Он также выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Об этом он сообщил в соцсети X, комментируя последние российские обстрелы украинских городов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости