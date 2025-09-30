Генерал США зробив різку заяву: від чого у війні РФ проти України настав час відмовитися Заходу

Провокації путінського режиму проти НАТО було б правильно розглядати не ізольовано, а як частину загальної стратегії проти Заходу. Саме тому настав час змінити стратегію та відмовитися від "активної оборони" в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у статті для The Wall Street Journal Марка Т.Кіммітта, відставного бригадного генерала армії США.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Він провів історичні паралелі, нагадавши, що під час Холодної війни військова доктрина "Активна оборона" передбачала ведення оборонної битви у Західній Європі, торгуючи простором в обмін на якийсь час до прибуття американських підкріплень. Але в Європи було замало місця для маневру і замало часу. Єдиним варіантом уповільнити конфлікт було неймовірне застосування тактичної ядерної зброї. То була не стратегія перемоги, а лише стратегія затягування.

На жаль, стратегію "Активної оборони" сьогодні прийнято по Україні, і результати ті самі, наголошує генерал.

За його словами, обмеження на застосування зброї, дальність та цілі мають бути вибором президента Зеленського та його військового керівництва, а не схильних до ризику бюрократів у Брюсселі чи Вашингтоні.

Генерал наголошує, що кордони не повинні мати значення, а російська територія не повинна бути притулком для критично важливих цілей. Якщо Захід серйозно налаштований на перемогу, він має дозволити Україні боротися з військами, що наступають, ізолювати російські сили на передовій і створити умови для наступальних операцій.

При цьому Марк Т. Кімміт підкреслив, що це не нова стратегія, а та, до якої закликали з перших місяців війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США шокували цифрами: чого варті РФ штурми біля Добропілля та Новопавлівки.



