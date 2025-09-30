logo_ukra

BTC/USD

113953

ETH/USD

4187.61

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Генерал США зробив різку заяву: від чого у війні РФ проти України настав час відмовитися Заходу
commentss НОВИНИ Всі новини

Генерал США зробив різку заяву: від чого у війні РФ проти України настав час відмовитися Заходу

Обмеження на застосування зброї, дальність та цілі мають бути вибором президента Зеленського та його військового керівництва

30 вересня 2025, 07:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Провокації путінського режиму проти НАТО було б правильно розглядати не ізольовано, а як частину загальної стратегії проти Заходу. Саме тому настав час змінити стратегію та відмовитися від "активної оборони" в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у статті для The Wall Street Journal Марка Т.Кіммітта, відставного бригадного генерала армії США.

Генерал США зробив різку заяву: від чого у війні РФ проти України настав час відмовитися Заходу

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Він провів історичні паралелі, нагадавши, що під час Холодної війни військова доктрина "Активна оборона" передбачала ведення оборонної битви у Західній Європі, торгуючи простором в обмін на якийсь час до прибуття американських підкріплень. Але в Європи було замало місця для маневру і замало часу. Єдиним варіантом уповільнити конфлікт було неймовірне застосування тактичної ядерної зброї. То була не стратегія перемоги, а лише стратегія затягування.

На жаль, стратегію "Активної оборони" сьогодні прийнято по Україні, і результати ті самі, наголошує генерал.

За його словами, обмеження на застосування зброї, дальність та цілі мають бути вибором президента Зеленського та його військового керівництва, а не схильних до ризику бюрократів у Брюсселі чи Вашингтоні.

Генерал наголошує, що кордони не повинні мати значення, а російська територія не повинна бути притулком для критично важливих цілей. Якщо Захід серйозно налаштований на перемогу, він має дозволити Україні боротися з військами, що наступають, ізолювати російські сили на передовій і створити умови для наступальних операцій.

При цьому Марк Т. Кімміт підкреслив, що це не нова стратегія, а та, до якої закликали з перших місяців війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США шокували цифрами: чого варті РФ штурми біля Добропілля та Новопавлівки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/opinion/time-to-abandon-active-defense-in-ukraine-dd3a4d59?mod=Searchresults&pos=1&page=1
Теги:

Новини

Всі новини