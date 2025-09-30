Генерал США сделал резкое заявление: от чего в войне РФ против Украины пора отказаться Западу

Провокации путинского режима против НАТО правильно было бы рассматривать не изолированно, а как часть общей стратегии против Запада. Именно поэтому пора сменить стратегию и отказаться от "активной обороны" в Украине. Как предает портал "Комментарии", об этом говорится в статье для The Wall Street Journal Марка Т.Киммитта, отставного бригадного генерала армии США.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Он провел исторические параллели, напомнив, что во время Холодной войны военная доктрина "Активная оборона" предполагала ведение оборонительного сражения в Западной Европе, торгуя пространством в обмен на время до прибытия американских подкреплений. Но у Европы было слишком мало места для маневра и недостаточно времени. Единственным вариантом замедлить конфликт было немыслимое применение тактического ядерного оружия. Это была не стратегия победы, а лишь стратегия затягивания.

К сожалению, стратегия "Активной обороны" сегодня принята по Украине, и результаты те же, подчеркивает генерал.

По его словам, ограничения на применение оружия, дальность и цели должны быть выбором президента Зеленского и его военного руководства, а не склонных к риску бюрократов в Брюсселе или Вашингтоне.

Генерал подчеркивает, границы не должны иметь значения, а российская территория не должна быть убежищем для критически важных целей. Если Запад серьёзно настроен на победу, он должен позволить Украине сражаться с наступающими войсками, изолировать российские силы на передовой и создать условия для наступательных операций.

При этом Марк Т.Киммитт подчеркнуо, что это не новая стратегия, а та, к которой призывали с первых месяцев войны.

