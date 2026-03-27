Ганна Маляр пояснила, що буде, якщо Росії все ж віддати Донбас

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловила переконання, що будь-які спроби вмиротворити агресора шляхом територіальних поступок не принесуть тривалого миру. За її словами, сценарій, за якого Україна нібито "віддає" Донбас заради припинення бойових дій, є ілюзорним.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

Маляр наголосила, що апетити Кремля не обмежаться лише східними регіонами. "Якщо Росії віддати Донбас заради зупинення війни, то війна все одно продовжиться, але вже в інших областях", — запевнила вона у своєму дописі.

Політикиня підкреслила, що головною проблемою у відносинах із РФ є її повне нехтування міжнародним правом та вже підписаними документами. Замість нових домовленостей, світ має вимагати від Москви дотримання вже існуючих правил.

"Хай для початку Росія виконає зобов’язання, які вона раніше на себе брала. В нас купа з ними угод і домовленостей, включаючи визнання наших кордонів. От хай це зобов’язання і виконає", — резюмувала Ганна Маляр.

Таким чином, на думку експертки, будь-який компроміс щодо територій лише перенесе лінію фронту глибше в Україну, оскільки країна-агресор ігнорує навіть фундаментальні угоди про визнання суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація у прифронтовому Лимані та навколишніх селищах Донеччини досягла критичної межі. На сьогодні безпосередньо у місті залишаються 1995 мешканців, а в населених пунктах громади — ще близько 600 осіб. Попри щоденну небезпеку, вивезти людей зараз "практично неможливо".

Головною причиною логістичного паралічу стали не лише постійні атаки окупантів, а й природні катаклізми. Як повідомив у коментарі "Вільному Радіо" голова Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов, після аномально сніжної зими регіон потерпає від масштабного підтоплення.