Анна Маляр объяснила, что будет, если России все же отдать Донбасс

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр выразила убеждение, что любые попытки умиротворить агрессора путем территориальных уступок не принесут продолжительного мира. По ее словам, сценарий, при котором Украина якобы "отдает" Донбасс ради прекращения боевых действий, иллюзорный.

Маляр подчеркнула, что аппетиты Кремля не ограничатся только восточными регионами. "Если России отдать Донбасс ради остановки войны, то война все равно продолжится, но уже в других областях", — заверила она в своем сообщении.

Политика не подчеркнула, что главной проблемой в отношениях с РФ является ее полное пренебрежение международным правом и уже подписанными документами. Вместо новых договоренностей мир должен требовать от Москвы соблюдения уже существующих правил.

"Пусть для начала Россия выполнит обязательства, которые она раньше брала на себя. У нас куча с ними соглашений и договоренностей, включая признание наших границ. Вот пусть это обязательство и выполнит", — резюмировала Анна Маляр.

Таким образом, по мнению эксперта, любой компромисс по территориям только перенесет линию фронта глубже в Украину, поскольку страна-агрессор игнорирует даже фундаментальные соглашения о признании суверенитета и территориальной целостности Украины.

