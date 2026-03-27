logo

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Анна Маляр объяснила, что будет, если России все же отдать Донбасс
commentss НОВОСТИ Все новости

Анна Маляр объяснила, что будет, если России все же отдать Донбасс

Анна Маляр о договорах с Кремлем: «Пусть для начала Россия выполнит обязательства, которые она уже брала»

27 марта 2026, 16:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр выразила убеждение, что любые попытки умиротворить агрессора путем территориальных уступок не принесут продолжительного мира. По ее словам, сценарий, при котором Украина якобы "отдает" Донбасс ради прекращения боевых действий, иллюзорный.

Анна Маляр объяснила, что будет, если России все же отдать Донбасс

Анна Маляр. Фото из открытых источников

Маляр подчеркнула, что аппетиты Кремля не ограничатся только восточными регионами. "Если России отдать Донбасс ради остановки войны, то война все равно продолжится, но уже в других областях", — заверила она в своем сообщении.

Политика не подчеркнула, что главной проблемой в отношениях с РФ является ее полное пренебрежение международным правом и уже подписанными документами. Вместо новых договоренностей мир должен требовать от Москвы соблюдения уже существующих правил.

"Пусть для начала Россия выполнит обязательства, которые она раньше брала на себя. У нас куча с ними соглашений и договоренностей, включая признание наших границ. Вот пусть это обязательство и выполнит", — резюмировала Анна Маляр.

Таким образом, по мнению эксперта, любой компромисс по территориям только перенесет линию фронта глубже в Украину, поскольку страна-агрессор игнорирует даже фундаментальные соглашения о признании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация в прифронтовом Лимане и окрестных поселках Донбасса достигла критического предела. На сегодняшний день непосредственно в городе остаются 1995 жителей, а в населенных пунктах громады — еще около 600 человек. Несмотря на ежедневную опасность, вывезти людей сейчас практически невозможно.

Главной причиной логистического паралича стали не только постоянные атаки оккупантов, но и природные катаклизмы. Как сообщил в комментарии "Свободному Радио" глава Лиманской военной администрации Александр Журавлев, после аномально снежной зимы регион страдает от масштабного подтопления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости