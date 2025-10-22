FVP-дрони будуть над Хрещатиком: експерт шокував прогнозом для Києва

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що прогнози фахівців про те, що російські FPV‑дрони за пів року зможуть долати до 100 км і загрожувати великим містам, мають підстави для здійснення.

Фото: з відкритих джерел

"Такий сценарій — цілком реалістичний за умови наявності відповідного технічного оснащення у противника. Росія систематично модернізує свої повітряні удари. Понад два роки їхня економіка працює на військові потреби, тож за інтенсивного темпу робіт ці можливості можуть реалізуватися вже за пів року", — заявив експерт.

Що стосується використання дронів із передачею через оптоволоконні лінії, їхня дальність сьогодні розширюється до 30 км, а окремі моделі потенційно можуть сягати 50 км. Це створює реальну загрозу для прифронтових населених пунктів.

Окрім цього, Романенко звертає увагу на іншу серйозну небезпеку — активну модернізацію керованих авіаційних бомб (КАБ) з боку РФ.

"Раніше КАБ мали радіус дії близько 90 км. Нині на деяких моделях застосовують реактивні двигуни, що подовжили їхню дальність приблизно до 130 км. Ворог вже випробовує ці боєприпаси: були випадки їхнього застосування та ураження об’єктів на Полтавщині. Удари цими бомбами завдавалися також по Миколаєву з окупованих районів Херсонської області. Існує ризик, що з часом діапазон може зрости до 200 км"", — зазначає Романенко.

Експерт додає, що КАБ — дуже потужна зброя, якою росіяни довгий час руйнують будинки в прифронтових містах, і наразі протистояти їм складно.

"Над вирішенням проблеми з КАБ працює наше підприємство разом із західним партнером. Мета — створити засіб, здатний протидіяти і керованим бомбам, і російським дронам. Невдовзі мають відбутися бойові випробування — сподіваюся, результати побачимо до кінця року", — підсумовує Романенко.

