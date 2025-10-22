Военный эксперт Игорь Романенко считает, что прогнозы специалистов о том, что российские FPV – дроны за полгода смогут преодолевать до 100 км и угрожать крупным городам, имеют основания для осуществления.

Фото: из открытых источников

"Такой сценарий — вполне реалистичен при наличии соответствующего технического оснащения у противника. Россия систематически модернизирует свои воздушные удары. Более двух лет их экономика работает на военные нужды, поэтому при интенсивном темпе работ эти возможности могут реализоваться уже через полгода", — заявил эксперт.

Что касается использования дронов с передачей через оптоволоконные линии, их дальность сегодня расширяется до 30 км, а отдельные модели могут достигать 50 км. Это создает реальную угрозу прифронтовым населенным пунктам.

Кроме этого Романенко обращает внимание на другую серьезную опасность — активную модернизацию управляемых авиационных бомб (КАБ) со стороны РФ.

"Раньше КАБ имели радиус действия около 90 км. Сейчас на некоторых моделях применяют реактивные двигатели, продлившие их дальность примерно до 130 км. Враг уже испытывает эти боеприпасы: были случаи их применения и поражения объектов на Полтавщине. Удары этими бомбами наносились также по Николаеву. диапазон может возрасти до 200 км", — отмечает Романенко.

Эксперт добавляет, что КАБ — очень мощное оружие, которому россияне долгое время разрушают дома в прифронтовых городах, и противостоять им пока сложно.

"Над решением проблемы с КАБ работает наше предприятие вместе с западным партнером. Цель — создать средство, способное противодействовать и управляемым бомбам, и российским дронам. Вскоре должны состояться боевые испытания — надеюсь, результаты увидим до конца года", — заключает Романенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что после появления сообщений в ряде западных медиа о якобы отмене мирного саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, официальный Будапешт выступил с заявлением. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто опроверг эти сообщения и призвал не верить фейковым вбросам.