У Орбана видали категоричну заяву про зустріч Трампа і Путіна: що сталося

Після появи повідомлень у низці західних медіа про нібито скасування мирного саміту між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Будапешті, офіційний Будапешт виступив із заявою. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спростував ці повідомлення та закликав не вірити фейковим вкидам.

Фото: з відкритих джерел

У дописі в соцмережі X (колишній Twitter) Сіярто зазначив, що від самого початку було очевидно — проведення мирної зустрічі викликатиме опір з боку тих політичних сил, які зацікавлені у продовженні війни.

"З моменту оголошення про проведення мирного саміту в Будапешті було очевидно, що багато хто зробить усе можливе, аби зірвати його. Провоєнна політична еліта та підконтрольні їй ЗМІ завжди діють подібним чином перед подіями, які можуть мати вирішальне значення для миру чи війни", — наголосив він.

За словами угорського дипломата, аналогічна інформаційна кампанія відбувається майже щоразу перед важливими політичними подіями — зокрема, засіданнями Європейської ради, розглядом нових пакетів санкцій або ухваленням рішень щодо підтримки України через Європейський фонд миру.

Петер Сіярто дав зрозуміти, що зустріч між лідерами США та РФ досі залишається у планах, хоча офіційної дати ще не оголошено. Міністр також попередив про можливі нові хвилі дезінформації у найближчий період.

"Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться", — додав Сіярто.

