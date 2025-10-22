У Орбана издали категорическое заявление о встрече Трампа и Путина: что произошло

После появления сообщений в ряде западных медиа о якобы отмене мирного саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, официальный Будапешт выступил с заявлением. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто опроверг эти сообщения и призвал не верить фейковым вбросам.

Фото: из открытых источников

В сообщении в соцсети X (бывший Twitter) Сиярто отметил, что с самого начала было очевидно — проведение мирной встречи будет вызывать сопротивление со стороны политических сил, которые заинтересованы в продолжении войны.

"С момента объявления о проведении мирного саммита в Будапеште было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы сорвать его. Провоенная политическая элита и подконтрольные ей СМИ всегда действуют подобным образом перед событиями, которые могут иметь решающее значение для мира или войны", — подчеркнул он.

По словам венгерского дипломата, аналогичная информационная кампания проходит почти каждый раз перед важными политическими событиями — в частности, заседаниями Европейского совета, рассмотрением новых пакетов санкций или принятием решений по поддержке Украины через Европейский фонд мира.

Петер Сиярто дал понять, что встреча между лидерами США и РФ до сих пор остается в планах, хотя официальная дата еще не объявлена. Министр также предупредил о возможных новых волнах дезинформации в ближайший период.

"Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится", — добавил Сиярто.

