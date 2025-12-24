ФСБ вбила чоловіка в Тюменській області через підозру у підготовці теракту на нафтовому об’єкті

У Тюменській області Росії ФСБ застрелила чоловіка, якого спецслужба звинуватила в підготовці диверсії на об’єкті критичної інфраструктури — диспетчерській станції магістрального нафтового трубопроводу ПАТ "Транснефть".

Про це повідомляє офіційний реліз Федеральної служби безпеки. Згідно з повідомленням, чоловік був застрелений 24 грудня під час спроби затримання після того, як нібито чинив озброєний опір співробітникам спецслужби.

ФСБ стверджує, що загиблий — громадянин Росії, уродженець Вінницької області України, який нібито діяв у складі забороненої в РФ української організації. За версією спецслужби, чоловік отримав інструкції зі складання саморобного вибухового пристрою та сховав його компоненти у тайнику. У день загибелі, як стверджують у ФСБ, він намагався дістати комплектуючі для фінальної збірки бомби, після чого стався інцидент під час затримання.

Зараз ця інформація доступна лише у заяві ФСБ. Жодних підтверджень незалежними джерелами наразі немає.

