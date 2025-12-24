ФСБ убила мужчину в Тюменской области по подозрению в подготовке теракта на нефтяном объекте

В Тюменской области России ФСБ застрелила мужчину, которого спецслужба обвинила в подготовке диверсии на объекте критической инфраструктуры – диспетчерской станции магистрального нефтяного трубопровода ПАО "Транснефть".

В Тюменской области застрелили мужчину, которого ФСБ обвинила в попытке диверсии на магистральном нефтепроводе

Об этом сообщает официальный релиз Федеральной службы безопасности. Согласно сообщению, мужчина был застрелен 24 декабря при попытке задержания после того, как якобы оказывал вооруженное сопротивление сотрудникам спецслужбы.

ФСБ утверждает, что погибший — гражданин России, уроженец Винницкой области Украины, якобы действовавший в составе запрещенной в РФ украинской организации. По версии спецслужбы, мужчина получил инструкции по сборке самодельного взрывного устройства и спрятал его компоненты в тайнике. В день гибели, как утверждают в ФСБ, он пытался достать комплектующие для финального сборника бомбы, после чего произошел инцидент при задержании.

Сейчас эта информация доступна только в заявлении ФСБ. Никаких подтверждений независимыми источниками пока нет.

