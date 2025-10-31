Фронт все ближче до цього обласного центру: стало відомо про вкрай велику небезпеку

Бойові дії продовжуються у семи громадах Сумщини, при цьому ворог намагається закріпитися у Хотинській та Юнаківській громадах. Про це повідомив політолог та експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобіренко із Суми.

Фото: з відкритих джерел

"Руські війська продовжують окупацію частини Сумської області, зосереджуючись на Хотинській та Юнаківській громадах. Лінія фронту знаходиться всього за 27 км від мого місця проживання в Сумах, якщо вважати по прямій до Юнаківки, де ведуться бої. Вона вже стала другорядною — від річки Сейм до річки Сейм до річки Пей. громадах південного сходу області. У той же час окупанти вивели із Сумщини частини морської піхоти, які зараз воюють під Покровськом та Оріховим.

За його словами, до Сум уже долітають крилаті авіабомби (КАБи), які ворог зазвичай запускає вночі, щоб вивести з ладу електропідстанцію. При цьому під обстріл потрапляють будь-які об'єкти в області, в тому числі найбільш постраждала Суми, Конотоп і Шостка. Минулого тижня у Шостці на 8 годин відключали електроенергію, а потім на 2 години її відновлювали.

"Ворог продовжує тероризувати Україну "шахедами" вночі, а вдень по наших об'єктах літають "італмаси" – менші безпілотники з бойовою частиною до 15 кг. Ці дрони кілька разів цілеспрямовано вражають одні і ті ж заправки. Нічні атаки проводяться "шахедами", а вдень. звикли до тривог, що тривають по 16–18 годин.

Раніше заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак повідомляв, що протягом року росіяни щодня завдають 10-30 ударів КАБ по території Сумської області.

