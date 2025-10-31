Фронт все ближе к этому областному центру: стало известно о крайне большой опасности

Боевые действия продолжаются в семи общинах Сумщины, при этом враг пытается закрепиться в Хотинской и Юнаковской общинах. Об этом сообщил политолог и эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко из Сумы.

Фото: из открытых источников

"Русские войска продолжают оккупацию части Сумской области, сосредотачиваясь на Хотинской и Юнаковской общинах. Линия фронта находится всего в 27 км от моего места жительства в Сумах, если считать по прямой до Юнаковки, где ведутся бои. Она уже стала второстепенной — от реки Сейм до реки Уэй до реки Сейм. оккупанты вывели из Сумщины части морской пехоты, которые сейчас воюют под Покровском и Ореховым.

По его словам, в Сумы уже долетают крылатые авиабомбы (КАБы), которые враг обычно запускает ночью, чтобы вывести из строя электроподстанцию. При этом под обстрел попадают любые объекты в области, в том числе наиболее пострадавшие Сумы, Конотоп и Шостка. На прошлой неделе в Шостке на 8 часов отключали электроэнергию, а затем на 2 часа ее восстанавливали.

"Враг продолжает терроризировать Украину "шахедами" ночью, а днем по нашим объектам летают "италмасы" — меньшие беспилотники с боевой частью до 15 кг. Эти дроны несколько раз целенаправленно поражают одни и те же заправки. 16–18 часов.

Ранее заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщал, что в течение года россияне ежедневно наносят 10-30 ударов КАБ по территории Сумской области.

Как уже писали "Комментарии", российско-украинская война, по оценке экспертов, пока не имеет реальных предпосылок для скорейшего завершения. Пока не видны возможности для капитуляции, ни для замораживания конфликта. Об этом в своей авторской колонке для "Главреда" сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.