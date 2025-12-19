На Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя, склалася вкрай напружена ситуація через можливий саботаж з боку частини офіцерів 102-ї окремої бригади територіальної оборони. За наявною інформацією, у підрозділі фіксуються спроби підбурювання військовослужбовців до самовільного залишення позицій, що створює прямий ризик прориву оборони.

Обстановка в Гуляйполі





Крім того, у бригаді спостерігається серйозний розрив у координації: підрозділи не володіють реальною інформацією про обстановку в сусідніх батальйонах. У результаті виникають ситуації, коли військові вважають, що фланги прикриті, тоді як насправді сусідні позиції вже залишені, що призводить до хаосу й небезпечних рішень на місцях.

Одним із тривожних епізодів став інцидент, коли бійців 102 ОБр ТрО помилково прийняли за ворожу штурмову групу. По них уже було наведено артилерію, і лише завдяки вчасній перевірці приналежності вдалося уникнути удару по своїх — фактично дивом вдалося запобігти трагедії з дружнім вогнем.

Наразі ситуацію на напрямку намагаються стабілізувати елітні підрозділи: 1-й окремий штурмовий полк, 225-й ОШП, 33-й ОШП, а також батальйонно-тактична група 154-ї окремої механізованої бригади та підрозділи прикордонної служби. Водночас військові наголошують, що навіть залучення штурмових частин не дасть сталого результату без бригади, здатної системно утримувати дану ділянку фронту.

За оцінками, втрати, яких зазнали штурмові підрозділи наприкінці листопада, в рази перевищують ті, яких можна було б уникнути у разі організованого та узгодженого відходу.

Попри загальну кризу управління, окремі командири рот 102 ОБр ТрО намагаються власним прикладом утримати особовий склад на позиціях. Відомо також, що серед них є поранені офіцери, які продовжують виконувати завдання безпосередньо на передньому краї.

Паралельно з цим фіксується інформаційна атака: активістам і родинам військових поширюють фейкові відео російського походження, на яких нібито бійці одного українського підрозділу нападають на інших, використовуючи ламану українську мову та голосно називаючи назви частин. Такі матеріали, попри їхню очевидну постановочність, створюють паніку серед близьких військових, які перебувають на передовій.

Ситуація в районі Гуляйполя залишається напруженою й потребує негайного наведення порядку в управлінні та координації підрозділів.

Нагадуємо, ранніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п рем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву щодо війни Росії проти України, поставивши під сумнів сам факт агресії. Про це повідомляє угорське видання HVG, яке цитує слова глави уряду.