В Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя, сложилась крайне напряженная ситуация из-за возможного саботажа со стороны части офицеров 102-й отдельной бригады территориальной обороны. По имеющейся информации, в подразделении фиксируются попытки подстрекательства военнослужащих к самовольному уходу с позиций, что создает прямой риск прорыва обороны.

Обстановка в Гуляйполе





Кроме того, у бригады наблюдается серьезный разрыв в координации: подразделения не владеют реальной информацией об обстановке в соседних батальонах. В результате возникают ситуации, когда военные считают, что фланги прикрыты, тогда как соседние позиции уже оставлены, что приводит к хаосу и опасным решениям на местах.

Одним из тревожных эпизодов стал инцидент, когда бойцов ошибочно приняли за вражескую штурмовую группу. По ним уже была приведена артиллерия, и только благодаря своевременной проверке принадлежности удалось избежать удара по своим — фактически чудом удалось предотвратить трагедию с дружеским огнем.

Пока ситуацию на направлении пытаются стабилизировать элитные подразделения: 1-й отдельный штурмовой полк, 225-й ОШП, 33-й ОШП, а также батальонно-тактическая группа 154-й отдельной механизированной бригады и подразделения пограничной службы. В то же время военные подчеркивают, что даже привлечение штурмовых частей не даст устойчивый результат без бригады, способной системно удерживать данный участок фронта.

По оценкам, потери, понесенные штурмовыми подразделениями в конце ноября, в разы превышают те, которых можно было бы избежать в случае организованного и согласованного ухода.

Несмотря на общий кризис управления, отдельные командиры рот 102 ОБр ТрО пытаются своим примером удержать личный состав на позициях. Известно также, что среди них ранены офицеры, которые продолжают выполнять задачи непосредственно на переднем крае.

Параллельно с этим фиксируется информационная атака: активистам и семьям военных распространяют фейковые видео российского происхождения, на которых якобы бойцы одного украинского подразделения нападают на других, используя ломаный украинский язык и громко называя названия частей. Такие материалы, несмотря на их очевидную постановочность, создают панику среди близких находящихся на передовой военных.

Ситуация в районе Гуляйполя остается напряженной и требует немедленного наведения порядка в управлении и координации подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что премьер -министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление о войне России против Украины, поставив под сомнение сам факт агрессии. Об этом сообщает венгерское издание HVG, цитирующее слова главы правительства.