Фронт посипався: розвідка США розкрила болісний удар по армії РФ

За даними американської військової розвідки, Україна змогла повернути близько 400 квадратних кілометрів території завдяки масштабному виведенню термінал Starlink, якими незаконно користувалися російські війська. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA).

У звіті, підготовленому для Конгресу США, йдеться, що український контрнаступ на початку 2026 року став першим помітним поступом Києва з 2023 року. Американська розвідка вважає, що операція стала можливою після тимчасового, але серйозного послаблення російських можливостей зв'язку.

За даними DIA та Європейського командування ЗС США, у лютому українська сторона вдалася до дій, які вивели з ладу тисячі терміналів Starlink. Російські підрозділи використовували їх для координації пересувань, управління дронами та зв'язку на ділянках фронту, де звичайні канали комунікації були нестабільними або зазнавали перешкод.

У документі наголошується, що системи супутникового зв'язку SpaceX, що належать компанії Ілона Маска, стали критично важливим інструментом не лише для України, а й для армії РФ, яка зуміла налагодити їхнє нелегальне використання на фронті.

Додатковим ударом по російських військ стали обмеження у роботі месенджера Telegram. Після рішень Кремля про жорсткий контроль сервісу серед російських військових почалося невдоволення, оскільки саме через Telegram багато підрозділів підтримували зв'язок та обмінювалися інформацією під час бойових дій.

При цьому американська розвідка зазначає: незважаючи на успіх України, станом на березень російська армія все ще зберігає загальну перевагу над ЗСУ з більшості ключових бойових напрямків.

