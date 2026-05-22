Фронт посыпался: разведка США раскрыла болезненный удар по армии РФ

По данным американской военной разведки, Украина смогла вернуть около 400 квадратных километров территории благодаря масштабному выводу из строя терминалов Starlink, которыми незаконно пользовались российские войска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA).

В отчете, подготовленном для Конгресса США, говорится, что украинское контрнаступление в начале 2026 года стало первым заметным продвижением Киева с 2023 года. Американская разведка считает, что операция стала возможной после временного, но серьезного ослабления российских возможностей связи.

По данным DIA и Европейского командования ВС США, в феврале украинская сторона предприняла действия, которые вывели из строя тысячи терминалов Starlink. Российские подразделения использовали их для координации передвижений, управления дронами и связи на участках фронта, где обычные каналы коммуникации были нестабильными или подвергались помехам.

В документе подчеркивается, что системы спутниковой связи SpaceX, принадлежащие компании Илона Маска, стали критически важным инструментом не только для Украины, но и для армии РФ, которая сумела наладить их нелегальное использование на фронте.

Дополнительным ударом по российским войскам стали ограничения в работе мессенджера Telegram. После решений Кремля о жестком контроле сервиса среди российских военных началось недовольство, поскольку именно через Telegram многие подразделения поддерживали связь и обменивались информацией во время боевых действий.

При этом американская разведка отмечает: несмотря на успех Украины, по состоянию на март российская армия все еще сохраняет общее преимущество над ВСУ по большинству ключевых боевых направлений.

