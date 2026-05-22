Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Фронт посыпался: разведка США раскрыла болезненный удар по армии РФ
Фронт посыпался: разведка США раскрыла болезненный удар по армии РФ

По данным американской разведки, украинская операция лишила россиян критически важной связи и сорвала координацию войск

22 мая 2026, 06:47
Автор:
Кравцев Сергей

По данным американской военной разведки, Украина смогла вернуть около 400 квадратных километров территории благодаря масштабному выводу из строя терминалов Starlink, которыми незаконно пользовались российские войска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA).

Starlink. Фото: из открытых источников

В отчете, подготовленном для Конгресса США, говорится, что украинское контрнаступление в начале 2026 года стало первым заметным продвижением Киева с 2023 года. Американская разведка считает, что операция стала возможной после временного, но серьезного ослабления российских возможностей связи.

По данным DIA и Европейского командования ВС США, в феврале украинская сторона предприняла действия, которые вывели из строя тысячи терминалов Starlink. Российские подразделения использовали их для координации передвижений, управления дронами и связи на участках фронта, где обычные каналы коммуникации были нестабильными или подвергались помехам.

В документе подчеркивается, что системы спутниковой связи SpaceX, принадлежащие компании Илона Маска, стали критически важным инструментом не только для Украины, но и для армии РФ, которая сумела наладить их нелегальное использование на фронте.

Дополнительным ударом по российским войскам стали ограничения в работе мессенджера Telegram. После решений Кремля о жестком контроле сервиса среди российских военных началось недовольство, поскольку именно через Telegram многие подразделения поддерживали связь и обменивались информацией во время боевых действий.

При этом американская разведка отмечает: несмотря на успех Украины, по состоянию на март российская армия все еще сохраняет общее преимущество над ВСУ по большинству ключевых боевых направлений.

в Кремле начали снижать цели войны: Буданов заявил о новой тактике Москвы.




Источник:
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-21/ukraine-retook-territory-after-hobbling-starlink-pentagon-says?srnd=homepage-europe
