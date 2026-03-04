Френдліфаєр по-руські: росіяни збили свій же гелікоптер

Під час атаки безпілотників російські джерела повідомили про втрату гелікоптера повітряно-космічних сил РФ.

Росіяни збили свій гелікоптер над Ростовською областю

У первинному повідомленні йшлося про те, що внаслідок атаки БпЛА було знищено борт ВКС РФ. Автори зазначили, що точна кількість загиблих і наявність можливих виживших уточнюється, а інформація мала з’явитися пізніше.

Згодом цей допис було видалено. У новому повідомленні адміністратори каналу заявили, що прибирають пост через те, що українські ресурси почали масово його поширювати.

За неофіційною інформацією, йдеться про випадок, коли російський гелікоптер, який виконував завдання з протидії українським безпілотникам, міг бути уражений власними силами протиповітряної оборони.

Офіційних підтверджень або детальних коментарів від російського військового командування наразі не оприлюднено.

