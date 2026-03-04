Фрэндлифаер по-русски: россияне сбили свой же вертолет

Во время атаки беспилотников российские источники сообщили о потере вертолета воздушно-космических сил РФ.

Россияне сбили свой вертолет над Ростовской областью

В первичном сообщении говорилось, что в результате атаки БпЛА был уничтожен борт ВКС РФ. Авторы отметили, что точное количество погибших и наличие возможных выживших уточняется, а информация должна появиться позже.

Впоследствии это сообщение было удалено. В новом сообщении администраторы канала заявили, что убирают пост из-за того, что украинские ресурсы начали массово его распространять.

По неофициальной информации, речь идет о случае, когда российский вертолет, выполнявший задачи по противодействию украинским беспилотникам, мог быть поражен собственными силами противовоздушной обороны.

Официальные подтверждения или подробные комментарии от российского военного командования пока не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналист и военный Юрий Бутусов обнародовал сообщения российского воюющего блоггера с позывным "Аид", который служит в подразделении "Ахмат".

В своей публикации блоггер заявил, что украинские силы начали применять небольшие FPV-дроны 4/5 рамы с резиновыми лопастями. По его словам, такие беспилотники практически бесшумны и используются преимущественно из засады. "Когда слышишь – уже поздно. Подлетает на удар", – отметил он, призвав российских военных быть максимально осторожными. По утверждению блоггера, новые дроны представляют повышенную угрозу из-за минимального уровня шума, что затрудняет их обнаружение к моменту атаки. Подобные заявления свидетельствуют о росте беспокойства среди российских военных по развитию украинских беспилотных технологий и изменении тактики их применения.

