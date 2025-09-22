“Франція та Велика Британія взяли під контроль ЗСУ”: що відомо

Російська пропаганда перекрутила новину про штаб багатонаціональних сил України (MNF-U) у Києві. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що ворог поширює неправдиву інформацію нібито “Франція і Велика Британія взяли під контроль ЗСУ”.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі зазначили, що MNF-U – це майбутня міжнародна місія, яку лише обговорюють у рамках “Коаліції охочих”. Аналітики Центру підкреслили, що місія не керує українською армією і не бере участі у бойових діях.

“Як пояснили в StopFake, за задумом, місія зможе розгорнутися лише після завершення війни й буде відповідати за підтримку безпеки повітряного та морського простору, допомогу у модернізації ЗСУ та зміцненні оборони”, — пояснили в Центрі.

Зазначається, що штабу ще немає, триває тільки планування. Також аналітики Центру підкреслили, що заяви про “контроль” над українською армією — відверта брехня. MNF-U — це концепція підтримки, а не механізм управління ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія, поширюючи фейки, не припиняє спроб дискредитувати захисників України. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі ресурси тиражують у мережі інтернет чергове постановочне відео. Це відео намагаються представити як доказ нібито внутрішніх конфліктів та насильства між українськими військовими.

На відео людина, що знімає, б’є та звинувачує солдата у вбивстві іншого військовослужбовця. У ЦПД зазначили: росіяни запевняють, що отримали цей запис з телефона загиблого військовослужбовця ЗСУ та супроводжують це розповідями про нібито “вбивство через російську мову.



