Главная Новости Общество Война с Россией "Франция и Великобритания взяли под контроль ВСУ": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Франция и Великобритания взяли под контроль ВСУ": что известно

Опровергнут очередной российский фейк о ВСУ

22 сентября 2025, 20:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда перекрутила новость о штабе многонациональных сил Украины (MNF-U) в Киеве. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что враг распространяет неправдивую информацию якобы "Франция и Великобритания взяли под контроль ВСУ".

"Франция и Великобритания взяли под контроль ВСУ": что известно

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре отметили, что MNF-U – это будущая международная миссия, которую только обсуждают в рамках "Коалиции желающих". Аналитики Центра  подчеркнули, что миссия не руководит украинской армией и не участвует в боевых действиях.

"Как объяснили в StopFake, по замыслу миссия сможет развернуться только после завершения войны и будет отвечать за поддержку безопасности воздушного и морского пространства, помощь в модернизации ВСУ и укреплении обороны", — пояснили в Центре.

Отмечается, что штаба еще нет, продолжается только планирование. Также аналитики Центра подчеркнули, что заявления о "контроле" над украинской армией — откровенная ложь. MNF-U – это концепция поддержки, а не механизм управления ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия, распространяя фейки, не прекращает попыток дискредитировать защитников Украины. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы тиражируют в сети интернет очередное постановочное видео. Это видео пытаются представить как доказательство якобы внутренних конфликтов и насилия между украинскими военными.

На видео человек, который снимает, бьет и обвиняет солдата в убийстве другого военнослужащего. В ЦПБ отметили: россияне уверяют, что получили эту запись с телефона погибшего военнослужащего ВСУ и сопровождают это рассказами о якобы "убийстве из-за русского языка".




Источник: https://t.me/spravdi/49346
