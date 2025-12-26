Російська армія декілька днів поспіль здійснює атаки на транспортну інфраструктуру між Україною та Польщею. Такий причинно-наслідковий зв’язок виявив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

«Флеш» попередив, де потрібно посилити ППО: «Потім не охайте»

"Два дні тому Шахеди атакували поїзд, а потім атакували ремонтну бригаду, позавчора Шахеди атакували жд міст, вчора вночі локомотивне депо.

Всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ-Ковель. Завдання противника зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща. Атаки будуть продовжуватися.

Хоч Шахеди заходять з РФ, я продовжую наполягати, що вони керуються з території Республіки Білорусь.

1. Щоб потім всі не охали і ахали, як на мосту в Маяках, треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку.

2. Треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління Шахедами з Білорусі і виносити потім це все на РНБО.

3. До моменту захисту цієї гілки поїзда, вантажі та пасажири знаходяться в зоні ризику", – наголосив фахівець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Житомирській області "Шахед" з онлайн-керуванням летів атакувати об'єкт енергетики. Буквально перед атакою оператор "Шахеда" побачив внизу пасажирський поїзд, що рухався. Причому оператор чітко бачив і розумів, що поїзд з людьми. Пілот "Шахеда" прийняв рішення атакувати поїзд, але лише завдяки щасливому випадку промахнувся. Про це повідомляє український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.