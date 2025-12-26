logo

BTC/USD

87262

ETH/USD

2918.11

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Флэш» предупредил, где нужно усилить ПВО: «Потом не охайте»
commentss НОВОСТИ Все новости

«Флэш» предупредил, где нужно усилить ПВО: «Потом не охайте»

Оккупанты уже несколько дней бьют по железной дороге, ведущей из Украины в Польшу

26 декабря 2025, 18:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская армия несколько дней подряд совершает атаки на транспортную инфраструктуру между Украиной и Польшей. Такую причинно-следственную связь обнаружил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш2 Бескрестнов.

«Флэш» предупредил, где нужно усилить ПВО: «Потом не охайте»

«Флэш» предупредил, где нужно усилить ПВО: «Потом не охайте»

"Два дня назад Шахед и атаковали поезд, а затем атаковали ремонтную бригаду, позавчера Шахеды атаковали жд мост, вчера ночью локомотивное депо.

Все эти атаки идут на железнодорожную ветвь Киев-Ковель. Задача противника – остановить работу этого логистического звена Украина-Польша. Атаки будут продолжаться.

Хотя Шахеды заходят из РФ, я продолжаю настаивать, что они управляются с территории Республики Беларусь.

1. Чтобы потом все не охали и ахали, как на мосту в Маяках, надо защищать РЭБ и зенитными дронами эту железнодорожную ветку.

2. Надо средствами РЭР официально подтверждать работу пунктов управления Шахедами из Беларуси и выносить потом это все на СНБО.

3. К моменту защиты этой ветви поезда, грузы и пассажиры находятся в зоне риска", – подчеркнул специалист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Житомирской области "Шахед" с онлайн-управлением летел атаковать объект энергетики. Буквально перед атакой оператор "Шахеда" увидел внизу двигавшийся пассажирский поезд. Причем оператор ясно видел и понимал, что поезд с людьми. Пилот "Шахеда" принял решение атаковать поезд, но лишь по счастливой случайности промахнулся. Об этом сообщает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флэш Бескрестнов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости