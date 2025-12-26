Российская армия несколько дней подряд совершает атаки на транспортную инфраструктуру между Украиной и Польшей. Такую причинно-следственную связь обнаружил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш2 Бескрестнов.

«Флэш» предупредил, где нужно усилить ПВО: «Потом не охайте»

"Два дня назад Шахед и атаковали поезд, а затем атаковали ремонтную бригаду, позавчера Шахеды атаковали жд мост, вчера ночью локомотивное депо.

Все эти атаки идут на железнодорожную ветвь Киев-Ковель. Задача противника – остановить работу этого логистического звена Украина-Польша. Атаки будут продолжаться.

Хотя Шахеды заходят из РФ, я продолжаю настаивать, что они управляются с территории Республики Беларусь.

1. Чтобы потом все не охали и ахали, как на мосту в Маяках, надо защищать РЭБ и зенитными дронами эту железнодорожную ветку.

2. Надо средствами РЭР официально подтверждать работу пунктов управления Шахедами из Беларуси и выносить потом это все на СНБО.

3. К моменту защиты этой ветви поезда, грузы и пассажиры находятся в зоне риска", – подчеркнул специалист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Житомирской области "Шахед" с онлайн-управлением летел атаковать объект энергетики. Буквально перед атакой оператор "Шахеда" увидел внизу двигавшийся пассажирский поезд. Причем оператор ясно видел и понимал, что поезд с людьми. Пилот "Шахеда" принял решение атаковать поезд, но лишь по счастливой случайности промахнулся. Об этом сообщает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флэш Бескрестнов.