"Фламінго" позбавили Путіна найпотужнішої зброї: розкрито сенсаційні деталі

Українські ракети "Фламінго" та далекобійні безпілотники здійснили серію ударів по стратегічному промисловому об’єкту в російських Чебоксарах. Під вогневий вплив потрапило підприємство, яке має важливе значення для російського оборонно-промислового комплексу. За оцінками експертів, наслідки атаки можуть ускладнити виробництво низки видів далекобійного озброєння, яке Росія активно використовує у війні проти України, повідомляє Defense Express.

Йдеться про акціонерне товариство "ВНІІР-Прогрес", що входить до структури "АБС Електро". У ніч на 5 травня об’єкт був уражений ракетами FP-5 "Фламінго", а згодом по ньому також відпрацювали українські далекобійні дрони. Завод розташований на відстані понад 900 кілометрів від українського кордону, що підкреслює його вразливість навіть у глибокому тилу РФ.

Попри спроби російської сторони захистити підприємство від атак, зокрема шляхом встановлення захисних металевих конструкцій над будівлями, повністю уникнути ураження не вдалося. Це свідчить про обмежену ефективність подібних заходів проти сучасних засобів ураження.

"ВНІІР-Прогрес" спеціалізується на розробці електроніки, систем автоматизації, релейного захисту та інших радіоелектронних компонентів. Водночас ключову роль для військових потреб відіграє виробництво завадостійких супутникових антен "Комета-М". Саме ці системи забезпечують навігацію для широкого спектра російських озброєнь, включно з ударними безпілотниками типу "Шахед", керованими авіабомбами з модулями УМПК, розвідувальними дронами "Орлан-10", крилатими ракетами та оперативно-тактичними комплексами "Іскандер".

У відповідь на активний розвиток українських систем радіоелектронної боротьби російські інженери поступово модернізували антени, збільшуючи кількість елементів у конструкції з чотирьох до шістнадцяти. Це мало підвищити їхню стійкість до перешкод, однак не усунуло загальних вразливостей.

За оцінками фахівців, у разі втрати можливості виробництва "Комета-М" Росія може зіткнутися з серйозними проблемами у забезпеченні навігаційними системами своїх далекобійних засобів ураження.

