"Фламинго" лишили Путина мощнейшего оружия: раскрыты сенсационные детали

Украинские ракеты "Фламинго" и дальнобойные беспилотники совершили серию ударов по стратегическому промышленному объекту в российских Чебоксарах. Под огневое влияние попало предприятие, имеющее важное значение для российского оборонно-промышленного комплекса. По оценкам экспертов, последствия атаки могут усугубить производство ряда видов дальнобойного вооружения, которое Россия активно использует в войне против Украины, сообщает Defense Express.

Речь идет об акционерном обществе "ВНИИР-Прогресс", входящем в структуру "АБС Электро". В ночь на 5 мая объект был поражен ракетами FP-5 "Фламинго", а затем по нему также отработали украинские дальнобойные дроны. Завод расположен на расстоянии более 900 км от украинской границы, что подчеркивает его уязвимость даже в глубоком тылу РФ.

Несмотря на попытки российской стороны оградить предприятие от атак, в том числе путем установки защитных металлических конструкций над постройками, полностью избежать поражения не удалось. Это свидетельствует об ограниченной эффективности подобных мер против современных средств поражения.

ВНИИР-Прогресс специализируется на разработке электроники, систем автоматизации, релейной защиты и других радиоэлектронных компонентов. В то же время, ключевую роль для военных нужд играет производство помехоустойчивых спутниковых антенн "Комета-М". Именно эти системы обеспечивают навигацию для широкого спектра российских вооружений, включая ударные беспилотники типа "Шахед", управляемые авиабомбами с модулями УМПК, разведывательными дронами "Орлан-10", крылатыми ракетами и оперативно-тактическими комплексами "Искандер".

В ответ на активное развитие украинских систем радиоэлектронной борьбы, российские инженеры постепенно модернизировали антенны, увеличивая количество элементов в конструкции с четырех до шестнадцати. Это должно повысить их устойчивость к препятствиям, однако не устранило общих уязвимостей.

По оценкам специалистов, в случае потери возможности производства "Комета-М" Россия может столкнуться с серьезными проблемами в обеспечении навигационными системами своих дальнобойных средств поражения.

