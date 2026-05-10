Фіцо озвучив відповідь Путіна на пропозицію Зеленського: у Москві назвали умову для переговорів

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви 9 травня передав російському диктатору Володимиру Путіну сигнал від президента України Володимира Зеленського щодо готовності до особистої зустрічі. За словами словацького прем’єра, у відповідь Кремль дав зрозуміти, що Київ має сам ініціювати прямий контакт.

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Роберт Фіцо у літаку під час перельоту з Москви розповів, що під час попередньої зустрічі у Вірменії Зеленський повідомив йому про готовність провести переговори з Путіним "у будь-якому форматі". Цю інформацію словацький політик передав російському лідеру під час перебування у Москві 9 травня. Після цього Фіцо озвучив відповідь Кремля.

"Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном", — сказав Фіцо.

Окремо словацький прем’єр підтримав продовження режиму припинення вогню до 11 травня.

"Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно – дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство", – додав Фіцо.

Крім того, Фіцо виступив проти "нової залізної завіси" між Європейським Союзом і Росією. За його словами, Братислава зацікавлена у "стандартних, дружніх та взаємовигідних" відносинах із Москвою.

