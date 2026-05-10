logo_ukra

BTC/USD

80707

ETH/USD

2328.66

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Фіцо озвучив відповідь Путіна на пропозицію Зеленського: у Москві назвали умову для переговорів
commentss НОВИНИ Всі новини

Фіцо озвучив відповідь Путіна на пропозицію Зеленського: у Москві назвали умову для переговорів

Роберт Фіцо заявив, що Київ має сам ініціювати контакт з Путіним для переговорів про війну.

10 травня 2026, 10:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви 9 травня передав російському диктатору Володимиру Путіну сигнал від президента України Володимира Зеленського щодо готовності до особистої зустрічі. За словами словацького прем’єра, у відповідь Кремль дав зрозуміти, що Київ має сам ініціювати прямий контакт.

Фіцо озвучив відповідь Путіна на пропозицію Зеленського: у Москві назвали умову для переговорів

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Роберт Фіцо у літаку під час перельоту з Москви розповів, що під час попередньої зустрічі у Вірменії Зеленський повідомив йому про готовність провести переговори з Путіним "у будь-якому форматі". Цю інформацію словацький політик передав російському лідеру під час перебування у Москві 9 травня. Після цього Фіцо озвучив відповідь Кремля. 

"Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном", — сказав Фіцо.

Окремо словацький прем’єр підтримав продовження режиму припинення вогню до 11 травня. 

"Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно – дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство", – додав Фіцо.

Крім того, Фіцо виступив проти "нової залізної завіси" між Європейським Союзом і Росією. За його словами, Братислава зацікавлена у "стандартних, дружніх та взаємовигідних" відносинах із Москвою. 

Раніше портал "Коментарі" писали, що в Кремлі прокоментували "послання" Зеленського, яке Фіцо привіз Путіну.

Також "Кометнарі" писали, що Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським та назвав одну умову. У Зеленського відповіли на запрошення Путіна до Москви.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/reel/1633134761134984
Теги:

Новини

Всі новини