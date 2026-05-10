Фицо озвучил ответ Путина на предложение Зеленского: в Москве назвали условия для переговоров
Фицо озвучил ответ Путина на предложение Зеленского: в Москве назвали условия для переговоров

Роберт Фицо заявил, что Киев сам должен инициировать контакт с Путиным для переговоров о войне.

10 мая 2026, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву 9 мая передал российскому диктатору Владимиру Путину сигнал от президента Украины Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. По словам словацкого премьера, в ответ Кремль дал понять, что Киев должен сам инициировать прямой контакт.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Роберт Фицо в самолете во время перелета из Москвы рассказал, что во время предыдущей встречи в Армении Зеленский сообщил ему о готовности провести переговоры с Путиным "в любом формате". Эту информацию словацкий политик передал российскому лидеру во время пребывания в Москве 9 мая. После этого Фицо озвучил ответ Кремля.

"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону", — сказал Фицо.

Отдельно словацкий премьер поддержал продление режима прекращения огня до 11 мая.

"Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо – дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее взаимного убийства", – добавил Фицо.

Кроме того, Фицо выступил против "нового железного занавеса" между Европейским Союзом и Россией. По его словам, Братислава заинтересована в "стандартных, дружеских и взаимовыгодных" отношениях с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Кремле прокомментировали "послание" Зеленского, которое Фицо привез Путину.

Также "Комметнари" писали, что Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским и назвал одно условие. У Зеленского ответили на приглашение Путина в Москву.



Источник: https://www.facebook.com/reel/1633134761134984
