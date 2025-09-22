Окупаційні адміністрації зіткнулись із неприємною правдою — у Москві їм чітко окреслили фінансову перспективу на найближчі роки. Представники російської влади відверто повідомили про проблеми в економіці та майбутні обмеження в бюджетному фінансуванні. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву в Telegram.

Представники так званого "керівництва" окупованих територій приїхали до Москви на економічний форум. Саме там їм окреслили справжній стан справ: російська економіка перебуває в кризі, а тому фінансування тимчасово захоплених регіонів буде суттєво скорочено. За словами організаторів заходу, це пов’язано з потребою зменшити витрати та адаптувати бюджети до нових економічних умов.

У Кремлі висловили невдоволення тим, що окупаційні структури не демонструють ініціативи у впровадженні елементів ринкової економіки. Як вважають російські чиновники, це формує повну залежність регіонів від федерального центру і не дозволяє їм бодай частково бути фінансово автономними.

Очікується, що зменшення бюджетів ускладнить реалізацію соціальних програм, гальмуватиме розвиток інфраструктури і вплине на стабільність виплат заробітних плат місцевим працівникам.

Раніше Володимир Путін пообіцяв учасникам бойових дій на боці РФ земельні ділянки по два гектари за участь у війні проти України. Експерти вважають, що подібні ініціативи демонструють колоніальну логіку Кремля: загарбання територій супроводжується спробами зміцнити контроль через матеріальні обіцянки.

У Запорізькій області, за даними аналітиків, окупаційна влада стикається з браком кадрів. Щоб вирішити цю проблему, РФ масово завозить на захоплені території збройні формування зі своєї території. Це свідчить про неспроможність сформувати дієву систему управління власними силами й покладається на зовнішні ресурси для утримання контролю.

