Оккупационные администрации столкнулись с неприятной правдой — в Москве им четко обозначили финансовую перспективу на ближайшие годы. Представители российских властей откровенно сообщили о проблемах в экономике и будущих ограничениях в бюджетном финансировании. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления Telegram.

Представители так называемого "руководства" оккупированных территорий приехали в Москву на экономический форум. Там им обозначили настоящее положение дел: российская экономика находится в кризисе, а потому финансирование временно захваченных регионов будет существенно сокращено. По словам организаторов мероприятия, это связано с необходимостью уменьшить расходы и адаптировать бюджеты к новым экономическим условиям.

В Кремле выразили недовольство тем, что оккупационные структуры не демонстрируют инициативы по внедрению элементов рыночной экономики. Как считают российские чиновники, это формирует полную зависимость регионов от федерального центра и не позволяет им хотя бы частично быть финансово автономным.

Ожидается, что уменьшение бюджетов усложнит реализацию социальных программ, тормозит развитие инфраструктуры и повлияет на стабильность выплат заработных плат местным работникам.

Ранее Владимир Путин пообещал участникам боевых действий на стороне РФ земельные участки по два гектара за участие в войне против Украины. Эксперты считают, что подобные инициативы демонстрируют колониальную логику Кремля: захват территорий сопровождается попытками укрепить контроль через материальные обещания.

В Запорожской области, по данным аналитиков, оккупационные власти сталкиваются с нехваткой кадров. Чтобы решить эту проблему, РФ массово завозит на захваченные территории вооруженные формирования со своей территории. Это свидетельствует о неспособности сформировать действенную систему управления сами по себе и возлагается на внешние ресурсы для удержания контроля.

