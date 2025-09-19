logo_ukra

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією НАТО остаточно прогнулося перед Путіним: нова заява Альянсу шокує
commentss НОВИНИ Всі новини

НАТО остаточно прогнулося перед Путіним: нова заява Альянсу шокує

Більшість експертів вважають, що російські безпілотники збилися з курсу через втручання українських систем радіоелектронної боротьби.

19 вересня 2025, 16:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Незважаючи на жорсткі заяви про агресивну поведінку Росії, в НАТО досі відсутня одностайність щодо характеру вторгнення російських безпілотників у Польщу. Як пише CNN, багато експертів схиляються до думки, що цей інцидент міг бути випадковим, а не свідомо спланованою атакою.

НАТО остаточно прогнулося перед Путіним: нова заява Альянсу шокує

Фото: з відкритих джерел

Українська та польська сторони публічно стверджують, що атака була навмисною, підтримуючи таку позицію й деякі європейські країни. Проте у вузьких колах військових, розвідників і політиків НАТО існують сумніви щодо однозначності цього твердження.

За словами одного з високопоставлених західних розвідників, інцидент свідчить про зміну підходу Кремля до ризиків під час операцій проти України, але поки що немає чітких доказів навмисності. Американський військовий офіцер, що працює в Європі, оцінив ймовірність свідомої атаки приблизно як 50 на 50.

Деякі джерела зазначають, що польоти дронів виглядають так, ніби вони втратили маршрут через вплив українських радіоелектронних систем і намагалися відновити сигнал GPS. Відсутність вибухівки в безпілотниках може свідчити про те, що Росія перевіряла польську протиповітряну оборону без бажання викликати ескалацію.

Крім того, багато безпілотників, які проникли в Польщу, були лише невеликою частиною загальної кількості дронів, запущених по Україні тієї ночі, що також свідчить про те, що це не обов’язково була цілеспрямована атака.

Водночас деякі американські військові та конгресмени вважають, що атака була навмисною, що підкреслює неоднозначність ситуації.

Як вже писали "Коментарі", народна депутатка України Мар’яна Безугла попереджає про наближення катастрофічної ситуації в Куп’янську, що може відкрити ворогу шлях для повторної окупації раніше звільнених районів Харківської області. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2025/09/19/politics/intelligence-assessments-russian-drones-poland
Теги:

Новини

Всі новини