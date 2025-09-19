НАТО остаточно прогнулося перед Путіним: нова заява Альянсу шокує

Незважаючи на жорсткі заяви про агресивну поведінку Росії, в НАТО досі відсутня одностайність щодо характеру вторгнення російських безпілотників у Польщу. Як пише CNN, багато експертів схиляються до думки, що цей інцидент міг бути випадковим, а не свідомо спланованою атакою.

Фото: з відкритих джерел

Українська та польська сторони публічно стверджують, що атака була навмисною, підтримуючи таку позицію й деякі європейські країни. Проте у вузьких колах військових, розвідників і політиків НАТО існують сумніви щодо однозначності цього твердження.

За словами одного з високопоставлених західних розвідників, інцидент свідчить про зміну підходу Кремля до ризиків під час операцій проти України, але поки що немає чітких доказів навмисності. Американський військовий офіцер, що працює в Європі, оцінив ймовірність свідомої атаки приблизно як 50 на 50.

Деякі джерела зазначають, що польоти дронів виглядають так, ніби вони втратили маршрут через вплив українських радіоелектронних систем і намагалися відновити сигнал GPS. Відсутність вибухівки в безпілотниках може свідчити про те, що Росія перевіряла польську протиповітряну оборону без бажання викликати ескалацію.

Крім того, багато безпілотників, які проникли в Польщу, були лише невеликою частиною загальної кількості дронів, запущених по Україні тієї ночі, що також свідчить про те, що це не обов’язково була цілеспрямована атака.

Водночас деякі американські військові та конгресмени вважають, що атака була навмисною, що підкреслює неоднозначність ситуації.

