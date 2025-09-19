logo

НАТО окончательно прогнулось перед Путиным: новое заявление Североатлантического союза шокирует
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО окончательно прогнулось перед Путиным: новое заявление Североатлантического союза шокирует

Большинство экспертов считают, что российские беспилотники сбились с курса из-за вмешательства украинских систем радиоэлектронной борьбы.

19 сентября 2025, 16:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на жесткие заявления об агрессивном поведении России, в НАТО до сих пор отсутствует единодушие по поводу характера вторжения российских беспилотников в Польшу. Как пишет CNN, многие эксперты склоняются к мнению, что этот инцидент мог быть случайным, а не заведомо спланированной атакой.

НАТО окончательно прогнулось перед Путиным: новое заявление Североатлантического союза шокирует

Фото: из открытых источников

Украинская и польская стороны публично утверждают, что атака была умышленной, поддерживая подобную позицию и некоторые европейские страны. Однако в узких кругах военных, разведчиков и политиков НАТО существуют сомнения в однозначности этого утверждения.

По словам одного из высокопоставленных западных разведчиков, инцидент свидетельствует об изменении подхода Кремля к рискам во время операций против Украины, но пока нет четких доказательств умышленности. Американский военный офицер, работающий в Европе, оценил вероятность сознательной атаки примерно в 50 на 50.

Некоторые источники отмечают, что полеты дронов выглядят так, будто они потеряли маршрут из-за влияния украинских радиоэлектронных систем и пытались восстановить сигнал GPS. Отсутствие взрывчатки в беспилотниках может свидетельствовать, что Россия проверяла польскую противовоздушную оборону без желания вызвать эскалацию.

Кроме того, многие проникшие в Польшу беспилотники были лишь небольшой частью общего количества дронов, запущенных по Украине той ночью, что также свидетельствует о том, что это не обязательно была целенаправленная атака.

В то же время, некоторые американские военные и конгрессмены считают, что атака была умышленной, что подчеркивает неоднозначность ситуации.

Источник: https://edition.cnn.com/2025/09/19/politics/intelligence-assessments-russian-drones-poland
