Федоров заявив про нові домовленості зі США для підтримки ЗСУ

Міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.

Йшлося про подальший розвиток оборонного партнерства між Києвом і Вашингтоном. Про це міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

Федоров подякував американській стороні за постійну військову й дипломатичну підтримку України, окремо відзначивши програму PURL, яка відіграє ключову роль у забезпеченні Сил оборони необхідним озброєнням.

"Розповів про роботу з партнерами над продовженням PURL і ще одного американського механізму — JUMPSTART, який забезпечує довготривале постачання критичного озброєння виробництва США. Для захисту неба важливо якнайшвидше мати чіткий прогноз постачання ракет ППО на цей рік і вибудувати надійні поставки на роки вперед", — зазначив Федоров.

Окрему увагу сторони приділили аналізу бойового застосування американських комплексів, зокрема Patriot і HIMARS. За словами Федорова, вивчення практичного досвіду на фронті дозволяє вдосконалювати техніку та підвищувати її результативність у реальних умовах війни.

Також обговорювалася потреба України в артилерійських боєприпасах із лазерним наведенням, які значно підвищують точність ураження цілей і ефективність вогню. Київ розраховує на підтримку США у постачанні такого озброєння.

Ще одним важливим напрямом стала реалізація масштабної ініціативи Drone Deal. Українська сторона працює над тим, щоб американські партнери мали змогу безпосередньо випробовувати вітчизняні безпілотники, скоротивши тривалі бюрократичні процедури.

Міністр оборони подякував Джулі Девіс за предметний діалог та підкреслив, що системна допомога з боку США залишається критично важливою для обороноздатності України.

