Федоров заявил о новых договоренностях с США для поддержки ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Федоров заявил о новых договоренностях с США для поддержки ВСУ

Министр обороны поблагодарил американскую сторону за военную и дипломатическую поддержку Украины

23 января 2026, 21:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Федоров заявил о новых договоренностях с США для поддержки ВСУ

Михаил Фёдоров и Джули Дэвис. Фото: из открытых источников

Речь шла о дальнейшем развитии оборонного партнерства между Киевом и Вашингтоном. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.

Федоров поблагодарил американскую сторону за постоянную военную и дипломатическую поддержку Украины, отдельно отметив программу PURL, которая играет ключевую роль в обеспечении Сил обороны необходимым вооружением.

"Рассказал о работе с партнерами над продолжением PURL и еще одного американского механизма — JUMPSTART, который обеспечивает долговременную поставку критического вооружения производства США. Для защиты неба важно как можно быстрее прогнозировать поставки ракет ПВО на этот год и выстроить надежные поставки на годы вперед", — отметил Федоров.

Отдельное внимание стороны уделили анализу боевого применения американских комплексов, включая Patriot и HIMARS. По словам Федорова, изучение практического опыта на фронте позволяет усовершенствовать технику и повышать ее результативность в реальных условиях войны.

Также обсуждалась потребность Украины в артиллерийских боеприпасах с лазерным наведением, значительно повышающих точность поражения целей и эффективность огня. Киев рассчитывает на поддержку США в поставках такого вооружения.

Еще одним принципиальным направлением стала реализация масштабной инициативы Drone Deal. Украинская сторона работает над тем, чтобы американские партнеры могли непосредственно испытывать отечественные беспилотники, сократив длительные бюрократические процедуры.

Министр обороны поблагодарил Джули Дэвис за предметный диалог и подчеркнул, что системная помощь со стороны США остается критически важной для обороноспособности Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", перед украинской дипломатической командой сегодня стоит много задач. Украинские представители, которые сейчас находятся в ОАЭ, докладывают почти каждый час. Об этом в очередном видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.



Источник: https://t.me/zedigital/6593
