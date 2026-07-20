Федоров став головним болем Зеленського: названо страшну пастку від президента для України



















Відставка Михайла Федорова стала однією з головних політичних інтриг останніх днів. Попри чутки про кадрові зміни, президент Володимир Зеленський навряд чи зацікавлений у тому, щоб вивести одного зі своїх ключових соратників із владної команди. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

Фото: з відкритих джерел

На переконання експерта, звільнення Федорова може обернутися для Банкової новими політичними ризиками.

"Якщо його звільняти з посади міністра оборони і прибирати з президентської команди, от тоді він точно стане ще одним конкурентом для президента. Тому з точки зору політичних інтересів Зеленського не варто було б його прибирати з власної команди", – зазначив Фесенко.

Політолог вважає, що нинішня напруга навколо Федорова пов'язана не лише з кадровими питаннями. За його словами, конфлікти виникли через реформування системи оборонних закупівель, боротьбу інтересів на ринку озброєнь та суперечності всередині владної команди. Саме це, на його думку, сприяло появі своєрідної "антифедоровської коаліції".

Водночас Фесенко переконаний, що Федоров не є реальним конкурентом Зеленського на майбутніх президентських виборах, однак його дедалі більше сприймають як сильного реформатора.

"Федорова почали сприймати як нову зірку, як найбільш потужного реформатора в уряді, людину, яка хоче подолати корупційні тенденції на ринку зброї", – сказав політолог.

Експерт також наголосив, що під час війни не варто створювати додаткову нестабільність через постійні кадрові перестановки.

"Не можна міняти міністра оборони кожні півроку... Нам треба все ж таки тут продемонструвати певну стабільність", – підкреслив Фесенко.

Як вже писали "Коментарі", російські війська продовжують шукати нові способи прориву української протиповітряної оборони. Останнім часом окупанти дедалі активніше застосовують баражуючі боєприпаси "Бандероль", які запускають разом із реактивними безпілотниками. Така тактика створює додаткові виклики для українських захисників неба. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.