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Путін зробить терор українців у рази страшнішим: військові вже не приховують паніку

Росія дедалі частіше атакує Україну баражуючими боєприпасами "Бандероль" і реактивними дронами, що ускладнює роботу ППО, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат

20 липня 2026, 14:35
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Клименко Елена








Російські війська продовжують шукати нові способи прориву української протиповітряної оборони. Останнім часом окупанти дедалі активніше застосовують баражуючі боєприпаси "Бандероль", які запускають разом із реактивними безпілотниками. Така тактика створює додаткові виклики для українських захисників неба. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Путін зробить терор українців у рази страшнішим: військові вже не приховують паніку

Фото: з відкритих джерел

За його словами, остання нічна атака була менш масштабною, ніж попередні. Загалом Росія використала 96 засобів повітряного нападу, серед яких переважали ударні безпілотники різних типів, а також керовані авіаційні ракети. Більшість цілей українська ППО успішно знищила або придушила засобами радіоелектронної боротьби.

Водночас Ігнат наголосив, що особливу увагу зараз привертають саме "Бандеролі". За його словами, це своєрідний гібрид ракети та безпілотника, який Росія все частіше використовує у зв'язці з реактивними дронами. Крім того, частка реактивних БПЛА постійно збільшується, а це означає, що повітряні цілі стають швидшими та складнішими для перехоплення.

Речник Повітряних сил пояснив, що "Бандероль" має характеристики польоту, близькі до крилатої ракети. Її швидкість сягає приблизно 600 кілометрів на годину. Найчастіше такі боєприпаси запускають із російських безпілотників "Оріон", які діють над акваторією Чорного моря. Саме тому під підвищеною загрозою регулярно опиняються Одеська та Миколаївська області.

Ігнат підкреслив, що для знищення "Бандеролей" застосовують переважно зенітні керовані ракети. Використання дронів-перехоплювачів у цьому випадку неефективне через високу швидкість цілі. Водночас успішне перехоплення залежить не лише від професійності українських військових, а й від достатньої кількості сучасних систем ППО та запасів ракет.

 Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська 20 липня завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого постраждалижитлові будинки та цивільна інфраструктура. Атака призвела до руйнувань і поранення мирних жителів, серед яких маленька дитина.



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