Путин сделает террор украинцев в разы страшнее: военные уже не скрывают панику



















Российские войска продолжают искать новые способы прорыва украинской противовоздушной обороны. В последнее время оккупанты все активнее применяют баражирующие боеприпасы "Бандероль", которые запускают вместе с реактивными беспилотниками. Подобная тактика создает дополнительные вызовы для украинских защитников неба. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, последняя ночная атака была менее масштабной, чем предыдущие. В общей сложности Россия использовала 96 средств воздушного нападения, среди которых преобладали ударные беспилотники разных типов, а также управляемые авиационные ракеты. Большинство целей украинское ПВО успешно уничтожило или подавило средствами радиоэлектронной борьбы.

В то же время, Игнат подчеркнул, что особое внимание сейчас привлекают именно "Бандероли". По его словам, это своеобразный гибрид ракеты и беспилотника, Россия все чаще использует в связке с реактивными дронами. Кроме того, доля реактивных БПЛА постоянно увеличивается, что означает, что воздушные цели становятся более быстрыми и сложными для перехвата.

Спикер Воздушных сил пояснил, что "Бандероль" имеет характеристики полета, близкие к крылатой ракете. Ее скорость достигает примерно 600 километров в час. Чаще всего такие боеприпасы запускают из российских беспилотников "Орион", действующих над акваторией Черного моря. Именно поэтому под повышенной угрозой регулярно оказываются Одесская и Николаевская области.

Игнат подчеркнул, что для уничтожения "Бандеролей" применяют преимущественно зенитные управляемые ракеты. Использование дронов-перехватчиков в этом случае неэффективно из-за высокой скорости цели. В то же время, успешное перехват зависит не только от профессионализма украинских военных, но и от достаточного количества современных систем ПВО и запасов ракет.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска 20 июля нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Атака привела к разрушениям и ранениям мирных жителей, среди которых маленький ребенок.